Receita limita dedução de remessa de juros no IRPJ A Medida Provisória 472, publicada hoje no Diário Oficial da União, limitou o volume de remessa de juros ao exterior que poderá ser deduzida da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a serem recolhidos no Brasil.