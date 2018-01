Receita líquida da Gol sobe 36% no 1º trimestre A Gol informa que sua receita líquida no primeiro trimestre deste ano subiu 36%, para R$ 589,2 milhões, em relação a igual período de 2004. Na mesma comparação, a companhia registrou um aumento de 27,3% para 2.728 milhões no assento por quilômetro oferecido. O número de passageiro-quilômetro transportado cresceu 29,7% para 2.002 milhões. A receita por assento-quilômetro teve aumento de 6,9% para R$ 21,59. A taxa de ocupação da companhia nos três primeiros meses deste ano foi de 73,4%, um aumento de 1,4 ponto porcentual em relação à taxa de 72% do mesmo período do ano passado.