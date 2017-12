Receita: lote extra de restituição do IRPF A Receita Federal está preparando mais um lote extra de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2000 para a última semana de novembro. Esse será o segundo lote extra do ano e terá 62 mil contribuintes com imposto a restituir, cujo valor total atingirá R$ 100 milhões. Dois lotes residuais já estão prontos para serem liberados no próximo dia 23. Essas restituições referem-se às declarações do IRPF dos exercícios de 1998 e 1999, respectivamente, dos anos-base 1997 e 1998. Aproximadamente 21 mil contribuintes somados os dois lotes residuais receberão a restituição. Ao todo, o valor a restituir será de R$ 41 milhões. Neste ano, a Receita recebeu 12,5 milhões de declarações de IRPF. Deste total, a estimativa é que 5 milhões de contribuintes tenham direito a restituição. Até agora, 4,448 milhões receberam o dinheiro nos seis lotes regulares e um extra que já foram liberados. No dia 15 de dezembro, está programado o último lote regular de restituição. Técnicos da Receita acreditam que ainda será preciso liberar mais um ou dois lotes extras nos próximos meses para encerrar o processo. Alguns contribuintes que caíram na malha fina poderão receber a restituição somente em 2001. Os contribuintes que estão nos lotes residuais só poderão sacar o dinheiro diretamente no caixa da agência bancária indicada na notificação enviada pela Receita. É necessário apresentar a carteira de identidade e o Cadastro da Pessoa Física (CPF) ao funcionário do banco. Caso não tenha recebido a notificação, as pessoas também poderão consultar o site da Receita (veja o link abaixo) para saber se estão na relação. O valor da restituição estará corrigido pela taxa Selic que incidirá sobre o montante que o declarante tem a receber. Em todos os casos, tanto do lote residual como o extra, o dinheiro receberá correção desde o mês em que o contribuinte entregou a declaração até o dia em que a Receita emitir o pagamento. Os contribuintes têm até um ano para retirar o dinheiro. Depois desse prazo, é preciso ir até as unidades da Receita para receber a restituição.