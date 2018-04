Receita monta operação contra comércio irregular em SP Cerca de 50 agentes da Receita Federal em São Paulo e a Secretaria da Fazenda do Estado, com o apoio da Polícia Militar, desencadearam na manhã desta quarta-feira a Operação Carrossel, com o objetivo de reprimir o comércio irregular na capital. A operação pretende combater a pirataria, o descaminho(venda de mercadorias importadas sem o pagamento dos impostos) e a sonegação de impostos. Os alvos da Operação Carrossel são as lojas e os boxes dos Shoppings Stand Center, Promocenter e Interpaulista, localizados na Avenida Paulista.