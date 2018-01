Receita não sabe quando sairá dado tributário de 2006

O secretário da Receita Federal do Brasil, Jorge Rachid, disse nesta quarta-feira, 20, que ainda não sabe quando será divulgado o número oficial da carga tributária de 2006. "Estão fazendo celeuma com a questão da carga tributária e isso só existe no Brasil". Segundo ele, os estudos preliminares já estão prontos mas a Receita analisa a possibilidade de fazer maior detalhamento dos dados para apurar a carga tributária por setor econômico. O número global, segundo ele, não vai mudar. "O porcentual da carga mudou com o novo PIB (Produto Interno Bruto) mas não mudou a nossa vida. O importante é que o seu imposto reduziu", disse ele, referindo-se à correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, que mantém constante o nível de tributação. O secretário não quis comentar as estimativas de carga tributária publicadas na terça pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que aponta crescimento de 33,92%, em 2005, para 34,58% em 2006. O estudo do TCU aparentemente adota uma metodologia parecida com a da Receita Federal. O secretário não quis antecipar o valor apurado pela própria Receita.