Receita não sabe valor de imposto pago por fundos O balanço do pagamento de impostos feito pelos fundos de pensão só deve mesmo ser divulgado com o resultado da arrecadação da Receita Federal no mês de janeiro. A informação é do secretário-adjunto da Receita, Ricardo Pinheiro. Segundo ele, a Receita não tem ainda o valor dos impostos pagos pelos fundos no dia 31 de janeiro. "Os bancos ainda estão transferindo os dados", disse Pinheiro à Agência Estado. Os técnicos da Receita têm que depurar as informações para identificar separadamente o valor arrecadado com os fundos de pensão. "Na divulgação da arrecadação de janeiro é que podemos ter uma sinalização", disse Pinheiro. A data da divulgação do resultado de janeiro ainda não foi marcada pela Receita. E poderá ocorrer só depois do feriado do Carnaval.