Receita oferece para teste programa para declaração do IR 2005 A Secretaria da Receita Federal coloca à disposição dos interessados a versão teste do programa Imposto de Renda Pessoa Física 2005 (IRPF2005), para que se possa conhecer o aplicativo com antecedência, detectar eventual inconsistência e elaborar sugestões para que o programa atenda cada vez mais aos usuários. O programa é apresentado em duas versões: Windows e Java. O programa IRPF2005 Windows pode ser utilizado em microcomputador com sistema operacional Windows e o IRPF2005 Java em qualquer sistema operacional (Linux, MacOS X, Solaris, Windows etc), desde que a máquina virtual Java esteja instalada. As críticas e sugestões do aplicativo em Windows devem ser encaminhadas para o endereço irpf2005winbeta@receita.fazenda.gov.br e as do programa em Java para o endereço irpf2005javabeta@receita.fazenda.gov.br. O prazo para envio de correio eletrônico encerra-se dia 29 de dezembro de 2004.