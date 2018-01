Receita paga 2.º lote de restituição do IR nesta semana A partir de quinta-feira, o segundo lote de restituições do Imposto de Renda de 2004, ano-base 2003, estará disponível para saque no banco indicado pelo contribuinte na declaração. O valor será pago com correção de 3,46%, referente à Selic ? a taxa básica de juros da economia ? acumulada nos meses de maio e junho mais 1% em julho. Para saber se está incluído nesse lote, basta acessar o site da Receita (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o Receitafone (0300-780300) e informar o número do CPF. O contribuinte que não anotou a conta para crédito da restituição poderá ir ao Banco do Brasil ou ligar gratuitamente para 0800-785678 e agendar a transferência do dinheiro para o banco em que seja correntista. O dinheiro ficará disponível no banco por um ano. Depois desse prazo, o resgate poderá ser solicitado pela Internet, mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição.