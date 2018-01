Receita paga hoje 2º lote de restituições do IR A Receita Federal libera nesta quinta-feira o pagamento do segundo lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2004, ano-base 2003. O pagamento virá corrigido em 3,46%, referentes a Selic acumulada de maio e junho mais 1% de julho. Para saber se está incluído nesse lote, basta o contribuinte acessar a internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para 0300-78-0300 e informar tão-somente o número do CPF. O contribuinte que não informou a conta para crédito da restituição poderá ir ao Banco do Brasil ou ligar gratuitamente para 0800-785678 e agendar a transferência do dinheiro para qualquer banco em que seja correntista. Vale lembrar que o valor da restituição ficará disponível no banco por um ano. Depois desse prazo, o resgate poderá ser solicitado pela Internet, mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição. Caso o contribuinte não concorde com o valor da restituição poderá saca-lo e reclamar a diferença na unidade local da Receita. Segundo lote Nesse lote foram liberadas 1.598.631 declarações, das quais 1.488.568 com direito à restituição, no valor total de R$ 1.451.988.071,58. Outros 49.308 contribuintes terão imposto a pagar, no montante de R$ 51.039.433,85. A Receita apurou ainda que 60.755 pessoas não terão nem imposto a pagar nem a restituir. No primeiro lote foi liberado 1,297 milhão de restituições, das quais 749,1 mil a contribuintes acima de 60 anos. Essa prioridade está definida em ato editado pela Receita, que atende a um dos artigos do Estatuto do Idoso.