Receita paga hoje 2º lote de restituições do IRPF 2013

Apenas considerando-se o IRPF 2013, sobe para R$ 4,03 bilhões o valor total restituído pelo Fisco até agora, com a liberação do segundo lote, após o pagamento recorde de R$ 2,8 bilhões no primeiro lote deste ano. O número de contribuintes incluídos nos dois lotes chega a 2,9 milhões. Ao todo estão previstos sete lotes regulares, sendo o último em dezembro.

Para saber se a declaração foi liberada neste segundo lote ou no primeiro, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smarthphones que usam os sistemas operacionais Android e iOS, que facilitam a consulta.

O contribuinte que não recebeu a restituição deve procurar o extrato no site da Receita para verificar por que caiu na malha fina ou se a declaração está na base de dados esperando a liberação. As pessoas que identificarem algum erro devem enviar a declaração retificadora.