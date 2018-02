Receita paga hoje maior lote de restituição de IR A Receita Federal do Brasil paga hoje o maior lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) da história do Fisco. Até então, a maior devolução de IR neste ano tinha ocorrido no segundo lote, em julho, quando foram liberados R$ 1,48 bilhão. Serão creditadas, simultaneamente, as restituições referentes aos exercícios de 2009 e 2008 para um total de 2.138.113 contribuintes, totalizando R$ 2 bilhões.