Receita paga hoje último lote de IRPF do ano A Receita Federal do Brasil credita hoje o último lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) deste ano. As restituições creditadas referem-se aos exercícios de 2009 e 2008 para um total de 2.003.017 contribuintes, totalizando R$ 2,5 bilhões de reais.