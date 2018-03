Receita paga nesta 3ª último e maior lote de restituições do IR

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A Receita Federal credita nesta terça-feira, 15, o último lote de restituição do Imposto de Renda deste ano. As restituições referem-se aos exercícios de 2009 e 2008, para um total de 2.003.017 contribuintes, e totalizam R$ 2,5 bilhões. Desse total, 6.085 declarações correspondem a contribuintes que entregaram declaração em formulário com imposto a restituir.

Para o exercício de 2009, serão creditadas restituições para 1.935.308 contribuintes, totalizando R$ 2,4 bilhões (o maior lote da história), acrescidos de 6,05% (Selic de maio a dezembro/2009). Já para o lote residual de 2008, as restituições totalizam R$ 92,2 milhões, com correção de 18,12% (Selic de maio/2008 a dezembro/2009).

O contribuinte pode acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146, informando o número do CPF, para saber se sua restituição foi liberada nesse lote.

A Receita também abre nesta terça, a partir das 9 horas, consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física 2005, ano-calendário 2004. Do total de 40.688 contribuintes, 14.430 tiveram imposto a pagar, totalizando R$ 31,9 milhões. Terão direito à restituição 23.653 contribuintes, que receberão um montante total de R$ 17,9 milhões. O valor estará disponível para saque na rede bancária a partir de 22 de dezembro de 2009, e terá correção de 58,99% correspondente à variação da taxa SELIC.