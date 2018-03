Receita pagará restituições atrasadas do IR na sexta-feira A Receita Federal informou nesta terça-feira que depositará na próxima sexta os valores das restituições referentes ao primeiro lote residual do Imposto de Renda da Pessoa Física 2006 (ano-base 2005). O pagamento estava previsto para segunda-feira, mas foi adiado, por causa de um erro do Serpro - o serviço federal de processamento de dados. Inicialmente, após a constatação do erro, os depósitos haviam sido remarcados para quarta, mas, de acordo com a informação mais recente da Receita, "o trabalho de cancelamento dos pagamentos indevidos e a programação dos depósitos corretos junto aos bancos revelaram-se mais demorados que o inicialmente previsto." A consulta ao lote residual já corrigido poderá ser feita pelo contribuinte a partir de quinta-feira. Quem estava na lista inicial e não constar da nova versão deverá aguardar os lotes seguintes referentes a contribuintes cujas declarações ficaram retiradas na chamada "malha-fina" da Receita Federal.