Receita perderá R$ 9 bi com correção da tabela de IR A Receita Federal estimou ontem que o governo perderá cerca de R$ 9 bilhões na arrecadação, caso a Câmara dos Deputados aprove o projeto de lei do deputado Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) que corrige a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física em 58,5%. O pedido de urgência legislativa para o projeto já foi aprovado, em votação simbólica, pelo plenário da Câmara. A estimativa de perda de arrecadação foi apresentada hoje pelo coordenador de Política Tributária da Receita Federal, Márcio Verdi. Ele coordena justamente a área da Receita que está fazendo os estudos técnicos para mudanças no IRPF. Os estudos foram encomendados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que há cerca de 15 dias admitiu a possibilidade de o governo corrigir a tabela do IR durante visita à fábrica de uma montadora em São Paulo. "Estamos fazendo simulações com uma canastra de hipóteses", afirmou Verdi. Ele evitou, no entanto, revelar qualquer uma dessas simulações. "Não tenho autorização para divulgar esses estudos", disse ele.