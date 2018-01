Receita: perfil dos declarantes do IR A Receita Federal divulgou um estudo sobre o perfil dos 11,5 milhões de declarantes do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 1999, onde constata que há concentração de renda entre os contribuintes. Os dados mostram que 15% de todo o patrimônio listado nas declarações está concentrado em poder 1% dos declarantes. Por outro lado, 43% das pessoas que apresentaram a declaração detêm, juntas, 22% do patrimônio total. De acordo com o supervisor nacional do Programa Imposto de Renda da Receita, Luiz Carlos Rocha de Oliveira, a pesquisa teve como finalidade mostrar os diversos perfis dos contribuintes do Imposto de Renda. O estudo identificou que a região Sudeste concentra o maior valor absoluto de posse de patrimônio. De acordo com os números de 1999, dos 11,5 milhões de declarantes, 11,054 milhões informaram à Receita deter algum patrimônio, num valor total de R$ 969,3 bilhões. Desta soma, R$ 652,4 bilhões estão concentrados na região Sudeste. A região Norte é a que possui menor parte de todo o patrimônio declarado, apenas R$ 14,2 bilhões. Maioria absoluta dos declarantes tem renda mensal de até R$ 1 mil Na avaliação da distribuição de renda, a Receita Federal apurou que 43,2% dos declarantes de IR 1999 têm uma renda de até R$ 1.000,00 mensal. Apenas 0,9% dos declarantes estão na faixa dos que detêm uma renda mensal acima de R$ 10 mil. Segundo o estudo, 63,1% dos declarantes de 1999 são homens e 36,9% mulheres. Dos 11,5 milhões de declarações entregues no ano passado, 54% foram pela Internet e o restante dividido entregues em disquete ou por formulário. A pesquisa identificou ainda que o contribuinte nordestino é o que mais gasta com educação e que o Rio de Janeiro é o Estado que mais abriga aposentados no Brasil. A Receita registrou ainda o fato que o declarante do exterior é o que tem mais despesas com pensão alimentícia e que o Distrito Federal tem a melhor distribuição de renda no conjunto dos declarantes. Outro detalhe identificado na pesquisa foi que quanto maior o rendimento, maior é a participação masculina.