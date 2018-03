Receita, PF e MP combatem fraude em declaração de IR

Em uma ação conjunta, a Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público Federal desbarataram nesta quarta-feira, 9, um esquema de fraudes em declarações do Imposto de Renda. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, sendo oito em São Paulo e três em Belém. As investigações, segundo nota da Receita, identificaram um esquema fraudulento de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física, referente a exercícios de 2001 a 2008.

A fraude consistia na inserção de despesas médicas e pensões alimentícias fictícias nas declarações de contribuintes envolvidos para a obtenção de restituições. O esquema era formado por um contador que atuava na cidade de Belém e por escritórios de contabilidade de São Paulo.

A Receita Federal apurou que os participantes teriam lesado os cofres públicos em cerca de R$ 2,5 milhões só no Estado do Pará.