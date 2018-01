Receita prepara regras para receber informações bancárias de contribuintes Até o final desta semana, a Receita Federal divulgará uma Instrução Normativa (IN) detalhando o envio, pelos bancos, de informações referentes à movimentação bancária dos contribuintes, informou o secretário-adjunto da Receita Federal, Jorge Rachid. Os valores de corte para envio de informação (movimentação mensal de R$ 5 mil para pessoas físicas e de R$ 10 mil para pessoas jurídicas) poderão mudar. "Estamos analisando os detalhes", disse Rachid. A IN criará um modelo de declaração a ser preenchido pelos bancos. Ela também especificará qual a periodicidade do envio das declarações: trimestral ou semestral. Além disso, a IN vai determinar se os bancos vão informar a movimentação de contas ocorrida a partir de janeiro de 2003 ou também as informações referentes a 2002. Rachid disse que houve reações positivas e negativas à nova norma da Receita. Se, por um lado, ele recebeu telefonemas de congratulações pelo avanço no combate à evasão fiscal, por outro notou que muita gente ficou preocupada. "O contribuinte correto não tem nada a temer", afirmou. "Só vamos receber os valores movimentados. Não estamos interessados em saber se ele deu cheque a A, B ou C, se comprou A, B ou C no cartão de crédito." No caso das pessoas físicas, a movimentação bancária será uma informação a mais para compor a rede de cruzamento de dados que seleciona contribuintes para fiscalização. Hoje, a Receita já compara os dados da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) com informações que recebe de cartórios de imóveis, capitania dos portos, construtoras e do Departamento de Aviação Civil (DAC). Assim, é possível checar dados de renda com patrimônio e selecionar onde há maior discrepância. A movimentação bancária é uma informação a mais da qual a Receita lançará mão. No ano passado, ela já usou informações dos bancos a respeito da CPMF para fiscalizar pessoa física. Quem teve movimentação bancária alta e se declarou como isento foi convocado a explicar-se. Com as informações bancárias mais detalhadas, será feito algo semelhante. "Se uma pessoa recebe um salário de R$ 6.000 00 e gasta R$ 6.000,00 essa informação não quer dizer nada para a fiscalização", disse Rachid. "Se ela teve uma elevação de renda porque vendeu o imóvel mas os dados são consistentes com o informado pelo cartório, é pouco provável que essa pessoa seja fiscalizada." O objetivo principal da medida, disse o secretário, são as pessoas jurídicas. A Receita quer, por exemplo, cruzar os pagamentos que um restaurante recebe com cartão de crédito e as notas fiscais emitidas. O mesmo se aplica a outros prestadores de serviços. Rachid acredita que a nova norma será um instrumento importante no combate à sonegação fiscal. O secretário afirmou que o acompanhamento da movimentação financeira pela Receita ocorre em outros países. No Japão, por exemplo, o acesso do Fisco aos dados bancários é irrestrito e independe de decisão judicial. A Receita de lá pode até fechar um estabelecimento, se esse estiver sonegando. França e Espanha adotam modelos semelhantes ao que a Receita quer implantar no Brasil. Também na Argentina e no Chile não é necessária decisão judicial para o Fisco acessar os dados de movimentação financeira. Nos Estados Unidos, qualquer operação de valor acima de US$ 10.000,00 é informada à Receita. Ele disse que não se trata de quebra de sigilo bancário. "É a transferência do sigilo dos bancos para a Receita", afirmou. O funcionário que divulgar essas informações estará sujeito a demissão, e o contribuinte que se sentir prejudicado pelo fiscal poderá entrar com queixa na Corregedoria da Receita. Rachid lembrou que, hoje, o gerente do banco tem acesso a todas essas informações, e nem por isso as pessoas se sentem invadidas em sua privacidade.