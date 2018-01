Receita promove palestra para sanar dúvidas sobre IR A Receita Federal de São Paulo promove a partir de segunda-feira (05) palestras gratuitas sobre o Imposto de Renda. Ao final de cada palestra, os contribuintes poderão esclarecer suas dúvidas a respeito do assunto. Com a duração de uma hora, elas serão realizadas até o final de abril em três horários, às 9h30, 11h30 e 14h, no Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) (Rua Augusta, nº 1.562, próximo ao Metrô Consolação).