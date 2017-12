Receita recebe 12 milhões de declarações via Internet Até as 20 horas, encerramento do prazo para a entrega da declaração, a Receita havia recebido 12.673.032 de declarações dos 13,5 milhões de contribuintes previstos para apresentar contas do Imposto de Renda este ano. No total, segundo a Receita, não estão incluídos aqueles que preencheram a declaração em formulários de papel ou disquete, mas apenas os que conseguiram enviar os dados via Internet ou por telefone.