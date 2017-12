Receita recebe 130 mil declarações por hora A Secretaria da Receita Federal já recebeu até agora, via internet, cerca de 17 milhões de Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF 2004). A Receita estima que outras 500 mil declarações foram feitas em papel. O supervisor do Programa do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir, previu que o número de declarações deverá ultrapassar a estimativa inicial de 18 milhões. Segundo ele, o sistema está funcionando sem congestionamento. Neste momento, estão sendo enviadas cerca de 130 mil declarações por hora. À tarde, o movimento deve diminuir, segundo Adir. O prazo para a entrega da declaração termina hoje às 20 horas. A multa para que não entregar a declaração vai de R$ 165,74 a 20% do imposto devido.