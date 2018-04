Receita recebe 15,6 milhões de declarações de IR Terminou hoje, às 20h, o prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2002, ano-base 2001. O balanço divulgado pela Receita Federal mostra que 15,645 milhões de pessoas encaminharam seus documentos à Receita - número que supera em 11,75% a expectativa anteriormente projetada pelo governo, de 14 milhões de declarações. Do total de declarações entregues à Receita, 14,165 milhões foram entregues pela Internet - somente hoje, o volume foi de 1,367 milhão de contribuintes. Outras 430 mil declarações foram enviadas pelo formulário online e pelo Receitafone. Essas duas últimas modalidades foram utilizadas apenas por contribuintes com patrimônio inferior a R$ 20 mil. A entrega em disquete alcançou 450 mil declarações. Os contribuintes tinham até as 20h de hoje para enviar à Receita a declaração do Imposto de Renda 2002. Quem não cumpriu esse prazo terá que pagar multa de no mínimo de R$ 165,74 - ou de até 20% do valor do imposto. Confira no link abaixo quais são as punições previstas para quem não entregou a declaração no prazo.