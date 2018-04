Receita recebe 7,5 milhões de declarações A Receita Federal recebeu até hoje de manhã (terça-feira) 7,5 milhões declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2002 (ano-base 2001), apresentando um crescimento de 32% na comparação com o volume entregue em igual período do ano passado. A expectativa é de que cerca de 14 milhões de pessoas entreguem a declaração este ano. O prazo de entrega termina dia 30. Quem perder o prazo ou deixar de declarar pagará multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% sobre o imposto devido. Do total de declarações recebidas, 7,2 milhões foram enviadas pela Internet (ver link abaixo), 163.988 pelo formulário online e outros 15.740 contribuintes optaram pelo Receitafone (0300-78-0300). Em disquete, a entrega soma 129 mil documentos. A declaração simplificada online que dispensa o uso do programa IRPF 2002 e a por telefone só podem ser utilizadas por contribuintes com patrimônio inferior a R$ 20 mil. Só ontem, em torno de 500 mil pessoas enviaram o documento à Receita, de acordo com o supervisor nacional do Imposto de Renda, André Luís Viol. Em determinados horários do dia, o sistema chegou a receber 12 declarações por segundo.