Receita recebe declaração de isentos A secretaria da Receita Federal manterá de 1º de agosto a 30 de novembro uma estrutura ampliada para receber as declarações de isentos, como são classificados os contribuintes que receberam no máximo R$ 10.800,00 no ano passado. As declarações poderão ser entregues gratuitamente para a própria Receita, via Internet (veja no link abaixo) ou em instituições conveniadas, mediante pagamento de uma taxa. Após 30 de novembro, a entrega será feita apenas aos conveniados. Dentre estas instituições autorizadas, a opção mais barata são as casas lotéricas, que cobrarão R$ 0,50 para preencher os dados do contribuinte em um boleto lotérico. Na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) a entrega custará R$ 2,00, e o registro será feito em um formulário próprio da entidade. A Embratel também foi autorizada a receber as declarações no Brasil pelo telefone 0300-78-0300, ao custo de R$ 0,27 o minuto no telefone fixo e de R$ 0,50 no caso de telefone móvel. O telefone da Embratel também pode ser usado por contribuintes isentos que estejam no exterior. O usuário neste caso arcará apenas com os custos da ligação internacional, que deverá ser endereçada ao número 55-78300-78300. As declarações serão enviadas pelos conveniados à Receita em meio magnético. Cadastrados pendentes serão regularizados O secretário-adjunto da Receita Ricardo Pinheiro esclareceu que a declaração de isento referente a 1999 poderá ser entregue inclusive pelos cadastrados que estão em pendência, com atraso de pelo menos uma declaração nos últimos anos. No momento em que isto ocorrer, a Receita irá ignorar as pendências anteriores e regularizará a situação do cadastrado, inclusive restaurando o número do CPF que eventualmente venha a ser cancelado no fim deste mês.