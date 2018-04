Receita recebe mais de 12 milhões de declarações A Receita Federal recebeu, até às 14h desta segunda-feira, 12,25 milhões declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2002 (ano-base 2001). O volume recebido até o momento corresponde a 87,5% do total de 14 milhões de declarações esperadas este ano. Nesse porcentual não está somada entrega feita pelo formulário em papel. O prazo de entrega termina amanhã. A multa mínima para quem perder o prazo será de R$ 165,74 e a máxima de 20% do imposto devido. Do total de declarações recebidas, 11,807 milhões foram entregues pela Internet. Outras 262 mil foram enviadas pelo formulário online e pelo telefone. Essas duas últimas modalidades, no entanto, só podem ser usadas por contribuintes com patrimônio inferior a R$ 20 mil. A entrega em disquete atinge 187 mil declarações.