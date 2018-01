Receita recebe quase 28 milhões de declarações do Imposto de Renda

BRASÍLIA - A Receita Federal recebeu 27,961 milhões de declarações do Imposto de Renda das Pessoas Físicas até a conclusão do prazo regular, que foi encerrado às 23h59 desta sexta-feira. A expectativa inicial era um pouco maior, de 28,5 milhões.

+ Tire suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda

De acordo com o secretário da Receita, Jorge Rachid, contribuintes que são obrigados a declarar, mas não conseguiram cumprir o prazo, devem apresentar suas declarações a partir de 8 horas da manhã de segunda-feira, 2. Nesses casos, haverá incidência de multa mensal que vai de 1% a 20% do valor do imposto devido. Se não houver imposto devido, incidirá multa fixa de R$ 165,74.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2017. A partir de segunda-feira, os contribuintes já podem começar a preencher o rascunho da declaração de 2017. Segundo Rachid, algumas novidades estarão disponíveis para a declaração do ano que vem, como a eliminação do programa de transmissão e avisos de atualização de versão.