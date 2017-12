Receita recebeu 55,5 milhões de Declaração de Isento A Receita Federal recebeu neste ano cerca de 55,5 milhões de Declarações de Isento. É um crescimento de 15,6% sobre o total recebido no ano passado, segundo balanço divulgado hoje pela Assessoria de Imprensa da Receita. O prazo para entrega terminou na última sexta-feira. Cerca de 32,2 milhões de brasileiros apresentaram sua Declaração nas casas lotéricas. Esse foi o meio mais utilizado, seguido pela Internet, por onde foram transmitidas 19 milhões de declarações. Em janeiro de 2004, a Receita cancelará 8 milhões de inscrições no Cadastro da Pessoa Física (CPF) de contribuintes que não apresentaram nem a Declaração do Imposto de Renda, nem a Declaração de Isentos em 2002 e 2003. No ano passado, os cancelamentos chegaram a 10 milhões. Quem teve o CPF suspenso pode regularizá-lo, procurando uma agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios. Será cobrada uma taxa de R$ 4,50.