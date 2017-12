Receita recebeu apenas 45% das declarações de IR esperadas Faltando apenas dez dias para encerrar o prazo final para entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2006 (ano-base 2005), mais da metade dos contribuintes ainda não entregaram o documento. Segundo a Receita Federal, até às 18 horas de hoje haviam sido entregues 10 milhões de declarações do IR, o equivalente a 45% do total esperado de 22 milhões de documentos. "O brasileiro mais uma vez deixou para cumprir sua obrigação no último momento. E quem deixa para fazer a declaração no limite do prazo tem maiores chances de cair na malha fina", adverte Joaquim Adir, supervisor Nacional do Imposto de Renda. A partir deste ano, quem entregar a declaração atrasado receberá uma notificação de multa no momento em que for enviar a declaração. O valor mínimo é de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Devem entregar a declaração de IR todos aqueles que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 13.968,00 em 2005. A declaração pode ser feita pela internet na página da Receita (www.receita.fazenda.gov.br), em disquete ou em formulário de papel.