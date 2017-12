Receita recebeu menos da metade das declarações de IR Faltando menos de 15 dias para o prazo final de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2004, nem a metade dos contribuintes acertaram as contas com o Fisco. A Receita Federal ainda espera que cerca de 10 milhões entreguem a declaração até o próximo dia 30, quando termina o prazo de entrega. Para evitar correria nos últimos dias, a Receita fez um alerta ontem para que os contribuintes se apressem. Até às 16h de hoje, a Receita tinha recebido 7,4 milhões de declarações. A previsão da Receita é que 18 milhões de contribuintes tenham que entregar a declaração do Imposto de Renda de 2004. "Mais uma vez o brasileiro vai deixar para última hora para entregar a declaração", disse o supervisor nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir. Segundo ele, nunca é demais alertar que os atrasados podem enfrentar congestionamento na Internet nos últimos dias. A multa para quem entregar a declaração depois do prazo de 30 de abril varia de R$ 165,74 para o contribuinte que tiver imposto a restituir e 20% para aquele com imposto a pagar. A Receita tem recebido uma média de 33 mil declarações por hora. Apesar do atraso dos contribuintes, o ritmo atual de entrega da declarações é superior ao registrado em 2003. A Receita até agora já recebeu um milhão de declarações a mais do o volume entregue no mesmo período do ano passado.