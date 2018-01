Receita recebeu menos da metade das declarações esperadas Está terminando o prazo para os contribuintes entregarem a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2005, ano-base 2004, e a Receita Federal recebeu até o momento menos da metade dos documentos esperados para este ano. Foram entregues até hoje, 9,3 milhões de declarações. A estimativa da Receita é que 20 milhões de pessoas acertem suas contas com o Fisco. Em 2004, O Leão recebeu 18,8 milhões de declarações dentro do prazo. Os contribuintes têm até o dia 29 deste mês para entregarem o documento. O supervisor nacional do Imposto de Renda, da Receita Federal, Joaquim Adir, avisa que quem deixar para os últimos dias corre o risco de ter dificuldades para enviar a declaração. O sistema da Receita tem capacidade para receber cerca de 3 milhões de documentos por dia. "Um grande volume de dados transmitido ao mesmo tempo pela Internet pode sobrecarregar o sistema de telefonia, tornando mais lento o processo de envio da declaração", disse Adir, por meio de nota à imprensa. Todas as pessoas que tiveram rendimento tributável superior a R$ 12,696 mil em 2004 precisam entregar o documento. A declaração pode ser enviada pela internet (www.receita.fazenda.gov.br), entregue em disquete no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, pelo telefone 0300 78 0300 ou em papel nas agências dos Correios.