Receita reduz atraso na liberação de lote extra de restituições A Receita Federal acaba de informar que resolveu antecipar para o próximo dia 23 a liberação do lote extra de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2003. O pagamento desse lote extra estava inicialmente previsto para o dia 30 de dezembro. Segundo a Receita, serão liberadas nesse lote 1.034.529 restituições, no valor de R$ 999,99 milhões. Na verdade, a Receita está reduzindo um atraso e não antecipando um pagamento, já que todas as restituições do último lote deveriam ter sido pagas no último dia 15, o que não aconteceu. No dia 10 de dezembro, a Receita havia informado que, além do sétimo lote de restituições, haveria mais dois lotes extras ? um marcado para o dia 30 de dezembro e outro sem data definida para pagamento das restituições. Depois de muita polêmica, o governo voltou atrás e resolveu pagar todas as restituições do Imposto de Renda até o dia 30 deste mês. Desta forma, o segundo lote extra de 600 mil restituições, que não tinha data definida para pagamento, seria liberado pela Receita juntamente com o primeiro lote extra no dia 30 de dezembro. Com a decisão de hoje, a Receita reduz o atraso no pagamento destas restituições, já que o pagamento será efetuado na próxima segunda-feira. Explicações do governo O pagamento parcelado do último lote de restituição reflete a baixa disponibilidade de recursos do Tesouro Nacional. Segundo o coordenador do programa do Imposto de Renda, Joaquim Adir, houve um descasamento entre o volume de restituições a pagar e o cronograma de liberação de recursos por parte do Tesouro. De fato, a liberação das restituições está atrasada neste ano. Segundo técnicos, a demora foi motivada por um pedido das prefeituras, que se queixaram ao ministro da Fazenda, que estavam recebendo repasses baixos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Como esse Fundo é formado por parte das receitas do IRPF e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), nos meses em que havia pagamentos grandes de restituição, o repasse aos prefeitos também caía. Ainda há dias sem correção A consulta ao lote estará disponível hoje, a partir das 15h, na página da Receita na Internet (veja link abaixo). O valor da restituição será corrigido em 13,34%, correspondentes à variação da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, nos meses de maio a novembro e demais 1% referente a dezembro. Porém, essa correção é a mesma dos recursos pagos no último dia 15. Ou seja, quem receber a sua restituição no dia 23 ainda está perdendo a correção de oito dias ? do dia 15 ao 23.