Receita registra 253 mil adesões ao Refis 3 A Receita Federal informou que recebeu até o início da tarde desta sexta-feira 253 mil pedidos de adesão ao chamado Refis 3, o mais novo programa de parcelamento de dívidas. Com o nome oficial de Parcelamento Excepcional, o Refis 3 tem prazo final de adesão até esta sexta. Para o parcelamento de débitos junto à Receita, o número de pedidos soma 205 mil. As solicitações à Receita devem ser feitas pelas empresas exclusivamente pela internet até às 20h. O pedidos de parcelamento de débitos com a Receita Previdenciária, do Ministério da Previdência Social, somam até agora 48 mil. O prazo para esses pedidos acaba mais cedo, às 18h. O pedido deve ser entregue no balcão da unidade de atendimento da Previdência nos Estados.