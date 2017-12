Receita regulariza CPFs cancelados A Receita Federal regularizou 2,2 milhões de Cadastros da Pessoa Física (CPFs) durante todo o mês de agosto. Esses documentos constavam da lista de 39,6 milhões de cadastros que foram cancelados no início do mês passado por estarem em situação considerada irregular pelo Fisco. Para o coordenador do Programa de Imposto de Renda (PIR), Luiz Carlos Rocha de Oliveira, era esperado que pelo menos 30 milhões dos 120 milhões de documentos fossem anulados por pertencerem a pessoas que já faleceram, serem falsos ou haver duplicidade. A Receita, informou Oliveira, já recebeu 8,3 milhões declarações de Isento desde o dia 1º de agosto, quando foi aberto o prazo de ajuste anual para os isentos - pessoas que têm renda de até R$ 10.800,00 por ano e não precisam fazer declaração de renda à Receita. No mesmo período do ano passado, o número de declarações recebidas foi de 2,5 milhões. As pessoas que tiveram seus CPFs cancelados não entregaram as declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) ou de Isento por dois anos consecutivos, desde 1998. Bancos devem avisar clientes em situação irregular Na semana passada, o Banco Central (BC) determinou às instituições financeiras que avisem aos seus clientes, caso o seu CPF esteja cancelado. Os correntistas terão o prazo de até 30 dias corridos para regularizar sua situação com a Receita Federal. O objetivo do BC é impedir que contas correntes sejam bloqueadas ou encerradas por causa da irregularidade do documento. Na avaliação do coordenador, a medida adotada pelo BC ajudará a uniformizar os procedimentos na rede bancária em relação ao CPF. "O objetivo é não deixar um espaço vazio para que os bancos tomem medidas mais drásticas, como cancelar a conta dos clientes", ressaltou Oliveira. "Mesmo quem mora longe poderá resolver sua pendência porque o banco dará as informações." Para regularizar a situação, os contribuintes têm de entregar à Receita as declarações em atraso. Caso a pessoa tenha rendimento acima de R$ 900,00 mensais - ou R$ 10.800,00 por ano - pode entregar a declaração do Imposto de Renda deste ano, relativo a 1999, e passará a ter seu CPF regularizado. Correios e lotéricas aceitam declarações de isento Se o contribuinte for isento, deverá fazer a Declaração de Isento 2000 até o dia 30 de novembro deste ano. Essas declarações podem ser feitas pelo Receitafone - no número 0800-780300 - ou pelo site da Receita Federal (veja link abaixo). As agências dos Correios e casas lotéricas também poderão fazer os procedimentos para regularização. Nos Correios, o contribuinte paga R$ 0,50 pela remessa postal simples e R$ 2,00 a registrada. Nas lotéricas, o boleto de preenchimento custa R$ 0,50.