Receita retém 1,5 milhão de declarações de IR Um milhão e meio de contribuintes tiveram a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2002 retida em malha fina, informou nesta segunda-feira a Secretaria da Receita Federal. Dessas, 597 mil têm direito a restituição, que será paga em lotes extraordinários a serem liberados a partir de janeiro. As demais ou têm saldo zero, ou têm imposto a pagar. Neste ano, a Receita Federal recebeu 16,6 milhões de declarações. Perto de metade delas (8,070 milhões) foram processadas em dezembro. Por causa do grande volume de declarações processadas, criou-se a expectativa de que haveria um ?megalote? de restituição em dezembro. No entanto, a maioria delas (7,2 milhões) teve saldo zero. Neste mês, apenas 712 mil contribuintes terão direito a restituição, que será paga a partir do próximo dia 16. A listagem dos contribuintes incluídos no lote de dezembro pode ser consultada na página da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br). Com o lote de dezembro, a Receita informa que concluiu o processamento das declarações preenchidas corretamente. Quem não receber a notificação até dezembro, caiu na malha fina. A orientação da Receita é que o contribuinte nessa situação aguarde. Muitas vezes, a declaração cai em malha por problemas simples, como erro no preenchimento de dados cadastrais ou porque os valores informados na declaração não conferem com aqueles fornecidos pela fonte pagadora. Os casos mais simples são resolvidos pelos auditores, sem a necessidade de o contribuinte comparecer à delegacia da Receita.