Receita retém 746 mil contribuintes na malha fina A Receita Federal informou, nesta quinta-feira, que 746.035 contribuintes caíram na malha fina do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2006. O número é 20,64% menor do registrado em 2005, quando 900 mil contribuintes tiveram a declaração do IRPF retida. O contribuinte deverá consultar o extrato da declaração na página da Receita na Internet para identificar o problema que o levou ser incluído na malha fina. Com base nessas informações, o contribuinte em situação irregular poderá se antecipar à notificação da Receita e enviar uma declaração retificadora corrigindo o problema. A maior causa de problemas identificados pela Receita para a retenção na malha fina foi omissão de rendimentos. Nesses casos, o contribuinte não informou corretamente o valor dos rendimentos recebidos, causando divergência com as informações declaradas pela empresa pagadora. Segundo o Supervisor Nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir, 370.728 contribuintes tiveram a declaração retida na malha fina por conta de omissão de rendimentos. Outros 100.278 contribuintes caíram na malha fina por falta de recolhimento do imposto pela fonte pagadora. Um grupo de 78.371 declarações foram retidas pela ausência da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) que deveria ser apresentada pelas empresas. Divergências entre as informações prestadas pela fonte pagadora e o contribuinte fizeram com que outras 38.935 declarações ficassem retidas na fonte. Por último, 90.726 declarações caíram na chamada "malha débito", ou seja, são de contribuintes que já tinham débitos antigos e a Receita faz um encontro de contas automático. Para o supervisor do IR, o número de contribuintes em malha fina é menor este ano porque muitos deles acessaram o extrato da declaração e já corrigiram o problema ao longo do ano. Para acessar o extrato, é preciso informar o número do CPF e do recibo de entrega da declaração. O primeiro lote residual do IRPF de 2006, com os contribuintes que caíram na malha e resolveram as pendências, sairá em janeiro de 2007.