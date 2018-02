Receita retém Porsche e Mercedes da Itália em Itajaí A Receita Federal reteve ontem um Porsche 911 Turbo e um Mercedes ML63 AMG no Porto de Itajaí, em Santa Catarina. Os veículos, avaliados em R$ 1 milhão, eram transportados num contêiner que deveria carregar originalmente geladeiras, conforme a declaração de conteúdo. Os automóveis foram embarcados em Ancona, na Itália, passaram por Algeciras, no sul da Espanha, e teriam como destino final a Coréia do Sul. A Receita encontrou os carros dois dias depois de receber um pedido de assistência do Ministério de Finanças da Itália. O ministério havia revelado o possível envio de dois veículos roubados no país para o Porto de Itajaí.