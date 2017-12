Receita: simule seu IR de 2001 A entrega da próxima Declaração de Imposto de Renda começa apenas em março. Mas, para não levar um susto no momento de calcular o imposto, é hora de pensar em medidas legais para aliviar a carga tributária, que podem ser tomadas até o fim do mês. O primeiro passo, segundo o consultor tributário da ASPR Auditoria e Consultoria Aldeir Campelo, é fazer uma prévia da declaração. "Com base no resultado, o contribuinte terá subsídios para definir quais medidas são mais vantajosas." Um aspecto muito importante no planejamento tributário são os limites de dedução de cada item, explica Campelo. Não valerá a pena, por exemplo, antecipar despesas com instrução, doações e contribuições a plano de previdência privada, se o limite já tiver sido atingido. O que ultrapassar não poderá ser utilizado como abatimento, lembra. Além disso, no caso da dedução de até 12% da renda a título de contribuição à previdência privada, o contribuinte precisa entender que se trata apenas de diferimento fiscal e não de uma isenção. Ou seja, haverá somente um adiamento do pagamento do imposto, que será recolhido no momento do resgate, se o valor for superior a R$ 900,00. Abaixo disso, o desconto do IR ocorrerá na declaração de ajuste anual, se o contribuinte não for isento. Outro ponto a ser observado no planejamento tributário é a variação patrimonial - acréscimo ou não do valor na soma dos seus bens. É importante verificar se o crescimento do patrimônio está compatível com os ganhos a ser informados na declaração, ressalta Campelo. Versão beta Um instrumento que poderá ser utilizado no planejamento tributário é a versão beta da declaração IRPF2001, que provavelmente estará disponível no site da Receita (veja link abaixo) para download a partir de amanhã, diz o supervisor nacional do Programa do IR, Luiz Carlos Rocha de Oliveira. Quem for testar a versão deverá ter o cuidado, porém, de apagar a cópia feita para não ter o risco de enviar posteriormente a declaração errada. Os contribuintes poderão dar suas sugestões até 5 de janeiro.