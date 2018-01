Receita suspende CPF de 7,4 milhões que não fizeram declaração A Receita Federal suspendeu neste ano 7,422 milhões de CPFs de contribuintes que não entregaram por dois anos seguidos - em 2004 e 2005 - a declaração de ajuste anual de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) ou a declaração de isento do IRPF. Em fevereiro de 2005, a Receita suspendeu 6,492 milhões de CPFs. Todo ano, a Receita realiza no mês de fevereiro a verificação dos contribuintes que prestaram as informações devidas à Receita. A suspensão do CPF impede o cidadão de abrir conta em bancos, pegar empréstimos no sistema financeiro, dar entrada em passaporte, entre outros inconvenientes. Mas o processo de regularização é relativamente simples. Como regularizar situação De acordo com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, para regularizar a situação, o contribuinte deve se dirigir a um dos agentes conveniados (Caixa, Banco do Brasil ou Correios), apresentando um documento de identidade e pagar uma taxa de R$ 5,50. No ano passado, esta taxa era de R$ 4,50. De acordo com Joaquim Adir, ela aumentou a pedido dos agentes conveniados. A Receita não informa quem teve o CPF suspenso. Para saber se isso ocorreu, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (www.receita.fazenda.gov.br). A Receita informou que até hoje estão registrados na sua base de dados 156,794 milhões de CPFs. Deste total, 95,095 milhões estão em situação regular, e 39,688 milhões estão suspensos, incluindo-se nesse grupo os 7,4 milhões cancelados neste ano. Existem ainda 20,601 milhões de CPFs "pendentes de regularização", ou seja, de contribuintes que deixaram de fazer declaração por um ano e, se não o fizerem neste ano de 2006, terão em fevereiro de 2007 seu CPF suspenso. "Para este grupo, basta fazer a declaração neste ano para ter a situação regularizada", explicou Joaquim Adir. No ano passado, existiam 150,138 milhões de CPFs, sendo 89,280 milhões regulares, 39,508 milhões suspensos e 20,014 milhões pendentes de regularização.