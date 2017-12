Receita tem programa para declaração do IRPF A Receita Federal colocou em seu site (veja o link abaixo) o programa da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2001, ano-base 2000. O contribuinte que já estiver com todos os documentos em mãos, como informe de rendimentos de trabalho assalariado e não-assalariado, de aplicações financeiras, comprovantes de despesas médicas etc., poderá preparar a declaração de ajuste anual e enviá-la pela Internet. O prazo oficial para a entrega da declaração em disquete nas agências bancárias vai de 1º de março a 30 de abril. Mas o documento poderá ser enviado antes pela Internet. Segundo informações da Receita, até sexta-feira mais de duas mil declarações já haviam sido enviadas. A vantagem é que o contribuinte que entrega o documento mais cedo normalmente estará entre os primeiros que recebem a devolução do imposto, se tiver direito à restituição. A auditora fiscal da Receita Federal, Claire Feliz Regina, diz que na hora de fazer a declaração o contribuinte deve ficar atento às informações que estão no manual porque os códigos das profissões foram alterados este ano. Este ano a Receita Federal não fornece mais os disquetes com o programa. Portanto, se quiser entregar o documento em disquete, o contribuinte terá de baixar o programa da Internet. O CD-ROM com o programa poderá ser retirado nas delegacias da Receita, mas somente a partir da segunda quinzena de março. O formulário da declaração simplificada continua sendo o verde e o da completa, azul e poderão ser encontrados em papelarias a partir desta semana.