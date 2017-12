Receita terá que aumentar arrecadação em R$ 38 bi neste ano A Receita Federal terá que aumentar em pelo menos R$ 38 bilhões a arrecadação esse ano em relação a 2003. Os parlamentares aumentaram no Orçamento em R$ 11 bilhões a previsão das receitas administradas pela Receita Federal. Pelo Orçamento aprovado no Congresso, a receita estimada foi de R$ 297 bilhões, enquanto em 2003 a arrecadação dessas receitas somou R$ 259 bilhões. A maior dificuldade, reconheceu hoje, o secretário-adjunto da Receita Federal, Ricardo Pinheiro, se deve ao fato de que o governo enviou ao Congresso uma proposta já bastante "realista" que previa um total de R$ 286 bilhões de receitas administradas em 2004. Segundo ele, esse espaço entre a previsão inicial de arrecadação e aquela aprovada pelo parlamentares será resolvido ou com contingenciamento do Orçamento ou com mudanças nos parâmetros econômicos que são usados para as estimativas de receitas. A Receita está em compasso de espera do decreto de programação financeira do Orçamento para saber qual será a meta de arrecadação para o ano. "O decreto ainda está em discussão", informou o secretário. Ele ponderou que, se de um lado o existe uma demanda por mais investimentos, por outro a área econômica do governo não pode gerar "falsas expectativas" em relação à arrecadação. Pinheiro lembrou frase do ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, de que a carga tributária é decorrente da necessidade de gastos. "O Brasil tem um déficit social muito grande que faz com que precise de mais investimentos públicos", ressaltou ele.