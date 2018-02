Receita teve arrecadação recorde em janeiro A Receita Federal arrecadou R$ 22 680 bilhões com impostos e contribuições em janeiro. Segundo o secretário-adjunto da Receita, Ricardo Pinheiro, o valor arrecadado é recorde histórico do Fisco. As receitas administradas somaram R$ 21,801 bilhões em janeiro e, as demais, R$ 879,2 milhões. O recolhimento feito em impostos não-pagos pelos fundos de pensão em anos anteriores somou R$ 1,899 bilhão, superando a previsão da própria Receita, que estimava receber R$ 1,2 bilhão.