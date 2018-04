Receita tributária de São Paulo cresce 12,3% em um ano

A arrecadação tributária total do estado de São Paulo somou R$ 5,648 bilhões em setembro - primeiro mês do acirramento da crise financeira global - e atingiu um patamar 12,3% maior que o observado no mesmo mês do ano passado. No acumulado dos nove primeiros meses de 2008, a receita tributária subiu 14%, para R$ 48,387 bilhões. Os números agregar a receita obtida com ICMS, IPVA, ITCMD e taxas diversas. Veja também: Arrecadação soma R$ 65 bi em outubro e bate recorde A arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), principal tributo, somou R$ 5,147 bilhões em setembro, acumulando R$ 41,979 bilhões no ano, com crescimento de 11,7% e 14,6% sobre o ano passado, respectivamente. Desconsiderando-se as receitas oriundas do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), a receita de ICMS no mês foi de R$ 5,123 bilhões. Para a Fazenda, a arrecadação do ICMS continua a destacar-se "em função do bom desempenho dos recolhimentos com importações, da receita obtida com os novos produtos incluídos na sistemática de recolhimento da substituição tributária e do bom desempenho da vendas no mercado interno". A receita do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) alcançou em setembro o montante de R$ 149,9 milhões, totalizando R$ 3,653 bilhões no ano, representando crescimento real de 11,4% no período de janeiro a setembro e de 9,7% na comparação com o mesmo mês de 2007. Sobre o mês de agosto, o crescimento foi de 25,5%, explicado pelo vencimento da última das três parcelas do imposto incidente sobre a frota de caminhões e ônibus usados. A arrecadação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) apresentou taxa positiva de 13,1% no acumulado do ano, somando R$ 421 milhões. Em setembro, a arrecadação desse imposto trouxe R$ 45,3 milhões aos cofres do estado, com alta de 17% sobre setembro de 2007.