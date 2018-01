Receita tributária de SP cresce em janeiro O recolhimento do IPVA alavancou a arrecadação tributária do Estado de São Paulo no mês passado. Os cofres paulistas receberam R$ 4,622 bilhões, representando um crescimento real de 22,3% em relação a dezembro de 2005 e de 8,7% em comparação com janeiro do ano passado. Já a arrecadação do ICMS alcançou em janeiro desde ano R$ 3,375 bilhões.