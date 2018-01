Receita tributária paulista de dezembro é de R$ 2,7 bilhões A receita tributária de São Paulo em dezembro de 2002 foi de R$ 2,708,3 milhões, de acordo com dados fornecidos hoje pela Secretaria da Fazenda. O montante apresentou queda de 7,0% em relação ao mês anterior - em novembro a arrecadação atingiu cerca de R$ 2,8 bilhões -, e 2,2% no acumulado do ano. Como já havia ocorrido em novembro, em relação ao mês de outubro, o destaque de dezembro ficou por conta da arrecadação do Imposto Sobre Transmissão de Causa Mortis e Doações (ITCMD), que cresceu 108,2% em comparação ao mês anterior (novembro de 2002). Ainda em relação ao ITCMD, a Fazenda paulista destaca que a arrecadação desse imposto cresceu 88,5% no ano relativamente a 2001. Segundo dados da Secretaria, esse aumento se deve às alterações legais, eliminando a cobrança progressiva do imposto sobre doação e herança, além disso, o bom desempenho do sistema de fiscalização permitiu a diminuição de fraudes e sonegações. Também ocorreram três recolhimentos extraordinários ao longo de 2001, um deles no mês de dezembro. Em relação ao IPVA, a receita cresceu 2,2% no ano e 57,3%, em relação a dezembro de 2001. A melhora da arrecadação de ICMS, principal imposto estadual, ocorreu por conta da anistia promovida pelo governo paulista, em especial entre os meses de setembro e dezembro de 2002, o que facilitou o cumprimento de metas orçamentárias, explicam dados da Fazenda. A anistia de juros e multas de dívidas de ICMS foi de 100% em setembro e outubro; de 80%, em novembro; e, de 70%, em dezembro. A arrecadação de ICMS alcançou R$ 2.464,3 milhões em dezembro, queda de 8,9% em relação a novembro de 2002 e 2,9% no ano relativamente a 2001. Em relação ao previsto, a arrecadação de ICMS superou em R$ 700,9 milhões, em termos nominais. Excluindo-se o montante arrecadado com a anistia, a receita com o ICMS ficaria R$ 76,6 milhões aquém do previsto. Sem a receita da anistia, o arrecadado com ICMS atingiu R$ 2.402,8 milhões, apresentando taxas negativas de 11,1% em relação a dezembro de 2001, e 5,5% no acumulado do ano, de acordo com dados fornecidos pela Fazenda paulista. A Secretaria ainda destaca que em dezembro de 2002 a receita com o ICMS caiu 6,6% relativamente a novembro, fato causado principalmente pela queda da arrecadação nos setores de combustíveis e de energia elétrica. No primeiro caso, o fim do período de colheita da safra agrícola e a queda do consumo devido o aumento de preços dos derivados de petróleo impingiram uma redução no nível de receita do imposto. Por fim, o ICMS representou aproximadamente 90% da receita tributária estadual em 2002 e seu comportamento levou a queda da arrecadação total. Esse imposto apresentou queda real de 5,8% no primeiro semestre de 2002, relativamente a igual período do ano passado, sendo que na segunda metade do ano a arrecadação teve um desempenho igual ao segundo semestre de 2001. A Fazenda destaca que a economia vem sendo alavancada pelo setor exportador, que gera crédito de ICMS e não favorece a expansão da receita.