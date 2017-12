Receita unificada começa a funcionar em dez unidades A Secretaria da Receita Federal do Brasil informou que começará a funcionar nesta terça-feira o atendimento unificado aos contribuintes em dez unidades regionais do órgão. Os postos de atendimento da chamada "Super Receita" localizados nas cidades de Jaboatão (PE), Betim (MG), Campo Mourão (PR), São Leopoldo (RS), São Sebastião (SP), Tucuruí (PA), Itapipoca (CE), Campo Grande (RJ), Serra (ES) e Brumado (BA), são os primeiros a funcionar de forma integrada no atendimento aos cidadãos. Os contribuintes poderão obter informações sobre serviços e obrigações tributárias relacionadas à ex-secretaria da Receita Federal da ex-Secretaria da Receita Previdenciária. As duas secretarias foram unificadas no dia 15 de agosto pela Medida Provisória nº 258, passando a agregar as arrecadações de tributos federais e também das contribuições à Previdência Social. Segundo a assessoria do Receita Federal do Brasil, a unificação das demais representações estaduais e municipais do órgão continuará sendo feita de maneira gradual para que não haja transtornos aos cidadãos. O novo órgão conta com mais de 30 mil servidores e passa a comandar uma estrutura responsável por cerca de 75% das receitas tributárias do País.