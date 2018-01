Receita vai conferir volume produzido por cervejarias No esforço para manter a arrecadação nos níveis dos últimos anos, a Receita Federal chegará, neste ano, à minúcia de medir exatamente o volume de bebida produzido por fábricas de cerveja e refrigerantes, para compará-lo à produção declarada pelas empresas. O setor de bebidas, com uma sonegação estimada entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões, está entre as prioridades da fiscalização tributária, segundo o coordenador-geral de fiscalização da Receita, Paulo Ricardo de Souza Cardoso, que divulgou os resultados obtidos em 2002. Usando como principal ferramenta de investigação a CPMF arrecadada de cada contribuinte, a Receita conseguiu descobrir a sonegação de R$ 32,44 bilhões, entre 32 mil pessoas físicas e jurídicas investigadas em 2002, menos que os R$ 33,54 bilhões descobertos em 2001. Mas a sonegação das empresas que caíram na malha fina não foi contabilizada no total de 2002, por causa de uma mudança no procedimento de investigação, que agora passa a enfocar a contabilidade dos três últimos anos, em vez de um. Excluindo o resultado das malhas finas - de pessoas físicas ou jurídicas -, a sonegação descoberta pela Receita aumentou de R$ 31,72 bilhões, em 2001, para R$ 32,36 bilhões, em 2002. Em 2001, a malha fina havia revelado uma sonegação de R$ 1,70 bilhão nas empresas. Os resultados de 2002 ficam pendentes até o ano que vem, quando sairá o primeiro balanço trienal. Outra prioridade da Receita neste ano é o setor de construção, onde é comum uma cadeia de sonegação que inclui fornecedores, as construtoras e compradores de imóveis, abrindo um leque de investigação para a Receita, diz Cardoso. "Quando descobrimos que uma construtora está subfaturando material, é porque a fornecedora de insumos também emite nota abaixo do valor. Com isso, cai o custo da construção do imóvel, que é vendido a uma terceira pessoa por uma quantia maior que o valor venal declarado?, explica. ?O comprador do imóvel, por sua vez, também pode usar uma renda não declarada para a quantia que excede o valor venal. Portanto, a partir de um ato fiscal, produzimos três ou mais investigações", complementa. A sonegação descoberta no setor de construção civil aumentou de R$ 707,9 milhões, em 2001, para R$ 1,21 bilhão em 2002, embora o número de empresas investigadas tenha sido caído de 703 para 495. Excluindo a malha fina, as empresas foram responsáveis por 90% da sonegação descoberta pela Receita em 2002, ou R$ 29,09 bilhões. Entre as empresas, o maior sonegador é a indústria, onde 2.494 empresas investigadas deixaram de pagar R$ 8,73 bilhões em impostos. Cerca de 25% desse valor veio da indústria de bebidas, diz Cardoso. As empresas do setor financeiro caíram do primeiro para o segundo lugar no ranking dos maiores sonegadores, depois de uma anistia, em 2001, que incentivou os fundos de pensão a acertarem suas contas com o leão. Mas, segundo o coordenador da Receita, a investigação de empresas financeiras mais variadas em 2002 permitiu que a sonegação descoberta permanecesse praticamente no mesmo nível: R$ 7,11 bilhões em 2002, de R$ 7,46 bilhões em 2001. Neste ano, a Receita pretende ampliar suas investigações no setor financeiro para as cooperativas de crédito e as empresas de factoring, diz Cardoso.