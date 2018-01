Receita vai liberar 713 mil restituições de IR A Receita Federal vai liberar no dia 16 as restituições de 713 mil contribuintes, referentes ao sétimo lote do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2002, ano-base 2001. A consulta a esse lote deve estar disponível na internet na segunda-feira. Ao todo, foram processadas 8.070.705 declarações, das quais 713.406 com direito a restituição, no valor total de R$ 689.744.890,74. Outras 153.977 terão imposto a pagar, no valor total de R$ 132.873.717 26. A Receita apurou ainda que 7.203.322 contribuintes tiveram saldo zero de imposto. O valor a restituir virá corrigido em 11,29%, referentes à taxa Selic de maio a novembro e mais 1% deste mês. A Receita lembra que, após liberado para saque, o dinheiro não será mais corrigido, independente da data em que for retirado. Os extratos serão postados no dia 12. O contribuinte que não solicitou crédito em conta poderá ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar para 0800-785678 e transferir o dinheiro para qualquer banco do qual seja correntista. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deve procurar a unidade local da Receita. Se o contribuinte não concordar com o valor da restituição, poderá receber a importância disponível e reclamar a diferença posteriormente.