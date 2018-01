Receita zera IOF sobre recursos captados no exterior em reais A Receita Federal reduziu hoje a zero a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) cobrado dos empréstimos concedidos pelos bancos, cujos recursos tenham sido captados no exterior em reais. A medida atende pedido dos bancos que nos últimos meses têm conseguido fazer captações no exterior atreladas à moeda nacional. Segundo a chefe da Divisão de Impostos sobre o Mercado Financeiro da Receita Federal, Maria da Consolação Silva, a alíquota máxima do IOF era de 1,5% do valor da operação. O IOF já era zero para as operações de crédito oferecidas pelas instituições financeiras com recursos captados no exterior em moeda estrangeira. A medida, disse ela, deve estimular novas captações externas em reais. Ela destacou que nessas operações o risco da variação cambial é da instituição que emprestou o dinheiro, ao contrário das operações em moeda estrangeira. "O custo da operação vai ficar mais barato para o tomador final do empréstimo", disse.