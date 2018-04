Receitas de grandes empresas crescem em 2001, mas lucro não O faturamento total das 500 maiores empresas brasileira atingiu R$ 478 bilhões em 2001, com um crescimento de 8,7% em comparação com o ano anterior, já descontando a inflação. Esta foi a maior evolução dos últimos seis anos, tendo superado a marca anterior, de 7,2% em 2000. No entanto, a deterioração do ambiente macroeconômico, com aumento da taxa de juros e forte desvalorização no segundo semestre fez as despesas com encargos financeiros levarem boa parte dos ganhos. O resultado final é que a soma dos lucro das 500 maiores empresas brasileiras em 2001 foi idêntica a de 2000, já descontando a inflação, e ficou em R$ 25 bilhões. Estes são alguns dos principais resultados da pesquisa, que será divulgada na quarta-feira pela revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), sobre o ranking das 500 maiores empresas do Brasil, elaborado considerando a receita e o ativo total de cada uma. O aumento dos custos dos empréstimos captados no exterior em seguida aos atentados terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos e a elevação das taxas de juros no Brasil entre outubro e dezembro foram alguns dos principais fatores que causaram impacto negativo sobre as empresas. Este ano, o tipo de dificuldade que atingiu as empresas em 2001, como o aumento do custo dos empréstimos captados no exterior, também está presente e afetando as empresas. "Acho que este ano está pior", observa o professor da FGV Aloisio Campelo Júnior, um dos responsáveis pela pesquisa. "Esperava-se que depois da desvalorização de 1999, mantendo o ajuste fiscal, o Brasil crescesse, mas em 2000 e 2001 o crescimento foi abortado por crises externas", diz Campos. "E estamos passando por mais uma fase difícil agora em 2002 com esses escândalos de fraudes contábeis no Estados Unidos, a bolsa de Nova York desabando, o capital saindo daqui com medo do Brasil, a queda de juros não foi possível e o dólar sobe", comenta. Prejuízos Ao longo do ano passado, as empresas endividaram-se não só para remunerar encargos financeiros de curto prazo, mas também para fazer novos investimentos. Segundo a FGV, em média, o endividamento de curto prazo aumentou de 54% para 58% do patrimônio líquido, e o endividamento de longo prazo em relação ao patrimônio subiu de 41% para 47%. O número das empresas, entre as 500 maiores, que tiveram prejuízo no ano subiu de 154 em 2000 para 167 em 2001, e a quantidade das que ficaram com patrimônio líquido negativo, ou seja, que têm mais dívídas que patrimônio, aumentou também - de 14 para 18, de um ano para o outro. "Uma empresa com patrimônio líquido negativo pode se reerguer se em algum momento voltar a dar lucro, mas é difícil", diz Campelo. Dólar A maioria das empresas, no entanto, foi afetada negativamente pela alta do dólar. Segundo a pesquisa da FGV, a rentabilidade média caiu de 6,3% em 2000 para 5,7% em 2001. Apesar das dificuldades, a rentabilidade do ano passado ainda é considerada boa pela Fundação, já que é a terceira melhor marca desde 1994, quando a média foi de 7,8%. O lucro bruto operacional - que exclui despesas com impostos, juros, amortizações e depreciação - também aumentou 8%, subindo de R$ 124 bilhões para R$ 134 bilhões. Campelo observa que "algumas empresas têm hedge natural, como a Embraer e a Vale do Rio Doce, que melhoram toda vez que o câmbio se desvaloriza, mas é preciso considerar a desaceleração também em mercados no exterior". A Embraer, que atualmente é a principal empresa exportadora brasileira, com encomendas em carteira de US$ 23,4 bilhões em dezembro do ano passado, subiu da 13ª para a 8ª posição no ranking da FGV. Estatais A Petrobrás continua a ser a maior empresa brasileira, mas o número de estatais na lista das dez maiores também mantém a tendência de redução. Este ano, além da empresa petroleira, só Furnas Centrais Elétricas, entre as estatais, aparece entre as dez maiores, no 4º lugar. Há quatro anos, no ranking de 1998, havia sete estatais entre as dez maiores.