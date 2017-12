Receitas frustradas poderão ser abatidas para fechar a conta

Com as mudanças enviadas ao Congresso, a equipe econômica ressuscitou a possibilidade de fazer abatimentos para encaixar o resultado do ano na meta fiscal pretendida. Se, no passado, gastos com investimentos podiam ser descontados da meta final, o governo quer agora abater receitas frustradas - sendo que algumas ainda dependem de previsão legal para serem criadas.

Da nova meta estabelecida pelo governo, de R$ 8,7 bilhões, será possível descontar até R$ 26,4 bilhões de receitas previstas, mas que não se confirmarem. O governo prevê para este ano arrecadar R$ 51,6 bilhões em receitas extraordinárias. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, disse que a utilização do abatimento é "possível, mas pouco provável".

Três modalidades de recursos poderão ser descontados da meta. A primeira possibilidade de abatimento é da frustração de receitas com o novo programa de recuperação de débitos em atraso. A expectativa de incremento aos cofres da União é de R$ 10 bilhões. O que faltar para chegar ao patamar pretendido poderá ser descontado.

Outra possibilidade são os R$ 11,4 bilhões em receitas que o governo espera receber da regularização de ativos no exterior. Um projeto de lei abrindo a possibilidade de repatriação de recursos tramita no Congresso Nacional e o governo espera que seja votado em agosto. Além disso, R$ 5 bilhões poderão ser descontados se não forem realizadas as receitas com concessões e permissões.

Na prática, governo terá uma licença para encerrar o ano com déficit primário de até R$ 17,7 bilhões. Além disso, o esforço fiscal da União pode ser ainda menor porque o projeto permite que Estados e municípios possam compensar o governo central caso a meta não seja alcançada. Até maio, os Estados e municípios registraram um resultado positivo de R$ 19,2 bilhões.